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تموين القليوبية: طرح 100 طن سكر يوميا للسيطرة على الأسواق

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تموين القليوبية: طرح 100 طن سكر يوميا للسيطرة على الأسواق تموين القليوبية: طرح 100 طن سكر يوميا للسيطرة على الأسواق

>القليوبية - حسن عفيفى

أكد المهندس أحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية أنه تقرر طرح 100 طن سكر يوميا عن طريق مراكز التعبئة المعتمدة بالوزارة توزع على المحلات  التجارية بالإقليم، تحت إشراف الأجهزة المعنية ومباحث التموين بسعر 11 جنيها و75 قرشا للكيلو، مشيرا إلى أن مراكز التعبئة أخذت تفويضات لاستلام الكميات المقررة ليبدأ التنفيذ ابتداء من غد الثلاثاء، وهو الأمر الذى سيساهم فى حل أزمة السكر نهائيا ويساعد فى استقرار السوق هذا بخلاف كميات السكر التى يتم صرفها على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد.

 

وقال السيد، خلال تصريحات صحفية، إنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة يوميا علي المحلات للتأكد من توزيع الكمية الجديدة على المواطنين لضمان عدم التلاعب والاتجار بها فى السوق السوداء، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين فى هذا الشأن.

 

وأضاف أنه سيتم بعد غد الأربعاء الانتهاء من صرف جميع المقررات التموينية للبقالين المعتمدين لصرف مقررات الشهر الجديد فى المواعيد المقررة دون أى تأخير، موضحا أنه لن يتم فرض أى سلع إجبارية على المواطنين عند صرف السلع التموينية بخلاف السلع الأساسية.

 

وأوضح أنه تقرر زيادة الحصة المخصصة للمخابز البلدية بزيادة قدرها 45 طن دقيق شهريا بهدف إحداث انفراجة كبرى للقضاء على أى اختناقات أمام المخابز قد تظهر فى بعض القرى والمدن، كاشفا أن حصة المخابز زادت بمعدل النصف عن الحصة المخصصة لها، مؤكدا أن هذه الحصة تكفى لسد احتياجات المواطنين بالإقليم.

 

وأكد أن لجان المتابعة سوف تشن حملات مكثفة على الأسواق خلال المرحلة الحالية لتحقيق الانضباط ومنع التلاعب واستغلال المواطنين عن طريق السوق السوداء مشيرا إلى أنه تم تحرير أكثر من ألفى محضر ومخالفة على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية.


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مصر 365

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