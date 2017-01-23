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إحالة 60 من العاملين بوحدات صحية ومحلية بالغربية للتحقيق لتركهم العمل

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إحالة 60 من العاملين بوحدات صحية ومحلية بالغربية للتحقيق لتركهم العمل إحالة 60 من العاملين بوحدات صحية ومحلية بالغربية للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية – عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية 60 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية والإجتماعية والمحلية بقرى المركز للتحقيق لتركهم العمل.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها اليوم الإثنين لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية والمحلية والإجتماعية ، رافقه أحمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة ، ولاحظ رئيس المدينة ترك 60 طبيبا وموظفين بالوحدات الصحية والمحلية والإجتماعية بقرى الانبوطين والقرشيم وبلكيم وميت حواي والبندرة والرجبية، والجمعية الزراعية بالإنبوطين ومركز شباب الإنبوطين ومدير المجمع الخدمى بالإنبوطين  للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق ورفع تقرير للواء احمد صقر محافظ الغربية.

 

 


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