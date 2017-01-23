بارزانى: سأعلن استقلال كردستان حال تولى "نور المالكى" رئاسة حكومة العراق

وكالات الأنباء

قال رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزانى، اليوم الاثنين، إنه سيعلن استقلال الإقليم، إذا تولى رئيس ائتلاف دولة القانون، نورى المالكى، رئاسة الحكومة.

وشدد رئيس إقليم كردستان العراق، فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، ونقله عنها موقع "روسيا اليوم"، على هامش مشاركته فى مؤتمر دافوس الاقتصادى، على أنه سيتم إعلان استقلال كردستان فى اللحظة التى يتولى فيها "المالكى" رئاسة الوزراء، مضيفًا: "ليكن ما يكون ودون الرجوع إلى أحد، ولا يمكن قبول البقاء فى عراق يحكمه المالكى".

وأضاف: "لمسئولى الإقليم علاقة جيدة بفريق الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترمب"، متوقعًا أن تستمر أمريكا فى موقعها الداعم للأكراد، مؤكدًا: "أنا لا أرى نفوذا أمريكيًا فى العراق، وإيران هى صاحبة النفوذ الأكبر فى بغداد".

ولفت البارزانى، إلى أنه صارح "حيدر العبادى"، وقادة سياسيين التقاهم فى بغداد، بأن العراقيين فشلوا فى بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، وأنه من الأفضل أن يكونوا جيرانًا طيبين، موضحًا أن إمكانية العودة إلى العراق السابق الموحد صعبة، بل صعبة جدًا.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى أكد، فى الـ20 من مارس 2016، أن رغبة شعب كردستان فى الاستقلال هى "سلمية" وليست تهديدًا لأى طرف، موضحًا أن إقليم كردستان، سيجرى حوارًا جديًا وصادقًا مع بغداد قبل إجراء الاستفتاء من أجل معالجة المشاكل والعلاقات بين الطرفين.