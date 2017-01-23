حماية المستهلك يحذر المواطنين من مسابقات " السوشيال ميديا "

كتب – مدحت وهبة

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من الاشتراك فى المسابقات التى يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت وضرورة التأكد من مصداقيتها بالرجوع الى الجهة المعلنة لضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية .

وقال عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، فى بيان صحفى اليوم الاثنين ، أن الجهاز قد رصد وجود اعلان على أحد مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، بزعم الفوز بسيارة من إحدى الشركات الشهيرة فى ماركات السيارات ، وأنه ليس على الشخص سوى القيام بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الصفحة وإدخال البيانات الشخصية .

وقال يعقوب ، أنه قد تم التواصل مع ممثل العلامة التجارية لشركة السيارات داخل جمهورية مصر العربية للاستفسار عن مدى صحة المسابقة وتبعيتها للشركة ، وكانت المفاجأة بأن الشركة قد نفت وجود أية علاقة لها بالمسابقة ، كما نوهت الشركة انه لا يوجد مثل هذه المسابقة من جانب الشركة في أي بلد في العالم.

وأضاف يعقوب أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز قد قامت بتتبع الموقع الذى يروج للمسابقة لمحاولة تحديد هويته ، وقد تبين ان هذا الموقع مسجل باسم شركة تدعى GABON TLD B.V. بدولة هولندا ، وان الموقع الإليكتروني يبث من خلال خادم موجود بالولايات المتحدة الأمريكية .

وحذر يعقوب ، المستهلكين من أن طبيعة مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزراراً بالموافقة على شروط معينة للاشتراك فى المسابقات أو غيرها دون قراءتها قراءة متأنية وهذا بدوره قد يؤدى الى وقوع بعضهم فى مشاكل والتزامات قانونية مترتبة على الموافقة دون التروي فى فهم واستنباط الشروط المنظمة لتلك المسابقات ، او الإدلاء ببياناتهم الشخصية والتى يمكن فى بعض الأحوال ان يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها فى أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم الى الوقوع تحت طائلة القانون.