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ضبط صيدلى بسوهاج بحوزته 55 قرص تامول عقب تعديه على العاملين ببنك إسكندرية

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ضبط صيدلى بسوهاج بحوزته 55 قرص تامول عقب تعديه على العاملين ببنك إسكندرية ضبط صيدلى بسوهاج بحوزته 55 قرص تامول عقب تعديه على العاملين ببنك إسكندرية

>سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين فرع بنك الإسكندرية بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على صيدلى يقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى بالسب والشتم على العاملين بالبنك وبحوزته 55 قرصا من عقار التامول، وعلل قيامه بذلك لإبلاغ العاملين بالبنك بعدم ورود الحوالة البنكية الخاصة به.

 

ورد للواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من العميد أحمد شمندى، مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بضبط عامل تعدى بالسب والشتم على العاملين ببنك الإسكندرية فرع دار السلام.

 

دلت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز دار السلام والنقيبان محمود حلمى، وكريم عبد الرحمن معاونى مباحث المركز وبالتقابل مع مدير فرع بنك الإسكندرية، محمد عبد العليم حسين محمد 51 سنة ويقيم بندر دار السلام، وبسؤاله قرر أنه أثناء سير العمل، حضر أحد الأشخاص للاستعلام عن حوالة له وعند إبلاغه بعدم ورودها قام بالتعدى عليه بالسب والشتم، تم ضبط المتهم بمعرفة الخدمة المعينة على البنك، ويدعى "إسلام .ك .ع . ع" 33 سنة صيدلى ويقيم أولاد خليفة دائرة المركز، وبتفتيشه وقائياً عثر معه على "55" قرصا لعقار التامول المخدر.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 343 إدارى المركز لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة.


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