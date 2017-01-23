جابر نصار: 60 مليون جنيه لدعم "أبو الريش".. وإجمالى التبرعات 17 مليون

وائل ربيعى

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، على أنه يتم العمل على سد احتياجات المستشفيات التابعة للجامعة، وذلك لإتاحة الخدمة المجانية المتميزة للمرضى.

وقال رئيس جامعة القاهرة، فى بيان له، إن إدارة الجامعة قامت بضخ 60 مليون جنيه لدعم مستشفيى أبو الريش اليابانى والمنيرة خلال الشهريين الماضيين، لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار وما تبعه من ارتفاع لأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح نصار، أن هذا المبلغ تم توجيه 25 مليون جنيه منه لتوفير أفضل جهاز أشعة مقطعية للأطفال بمستشفى أبو الريش اليابانى، و 20 مليون جنيه لتجديد قسم الأشعة بمستشفى أبو الريش المنيرة و10 ملايين جنيه لتوفير الأدوية و 5 ملايين جنيه لإصلاح الأسانسيرات، للتسهيل على المرضى وذويهم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ما قامت الجامعة بضخه جاء بالتوزاى مع حملة التبرعات للمستشفيين والتى ساندتها أجهزة الإعلام، مشيرا إلى أن إجمالى التبرعات التى وصلت للمستشفى حتى الآن بلغت 17 مليون جنيه.

ووجه نصار الشكر لرجال الأعمال والمجتمع المدنى على هذا الدعم الذى يوفر فرصة علاج أفضل للأطفال، وقال نصار إنه سيتم خلال الأيام القادمة وتطبيقا لمبدأ الشفافية الإفصاح عن إجمالى التبرعات التى تمت الفترة الماضية لمستشفيات قصر العينى، وإطلاع المجتمع على عن المسارات التى تم توجيه التبرعات إليها.