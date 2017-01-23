أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. بدء اجتماعات "الإسكوا" برئاسة وزير النقل وبمشاركة ممثلى 18 دولة

Google+ Print
اليوم.. بدء اجتماعات "الإسكوا" برئاسة وزير النقل وبمشاركة ممثلى 18 دولة اليوم.. بدء اجتماعات "الإسكوا" برئاسة وزير النقل وبمشاركة ممثلى 18 دولة

>كتب رضا حبيشى

تعقد اليوم الاثنين اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى أسيا التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة (الإسكوا)، وذلك بمقر هيئة الطرق والكبارى بالقاهرة فى حضور أعضاء لجنة النقل واللوجستيات بالإسكوا.

 

ويرأس الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعات الإسكوا، بحضور اللواء المهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، وبمشاركة وزراء النقل وممثلى ووفود 18 دولة عربية أعضاء فى الإسكوا، على رأسهم والسعودية والإمارات والكويت والمغرب والبحرين وتونس والسودان.

 

وتنعقد الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام لمناقشة وعرض التقدم المحقق فى مجال النقل منذ الدورة السادسة عشرة والتى قامت مصر برئاستها، ولبحث تشغيل المنصة الاليكترونية لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربية ودور النقل البرى والبحرى لتفعيل مناطق اللوجستيات المتعددة الأنماط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "