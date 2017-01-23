اليوم.. بدء اجتماعات "الإسكوا" برئاسة وزير النقل وبمشاركة ممثلى 18 دولة

كتب رضا حبيشى

تعقد اليوم الاثنين اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى أسيا التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة (الإسكوا)، وذلك بمقر هيئة الطرق والكبارى بالقاهرة فى حضور أعضاء لجنة النقل واللوجستيات بالإسكوا.

ويرأس الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعات الإسكوا، بحضور اللواء المهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، وبمشاركة وزراء النقل وممثلى ووفود 18 دولة عربية أعضاء فى الإسكوا، على رأسهم مصر والسعودية والإمارات والكويت والمغرب والبحرين وتونس والسودان.

وتنعقد الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام لمناقشة وعرض التقدم المحقق فى مجال النقل منذ الدورة السادسة عشرة والتى قامت مصر برئاستها، ولبحث تشغيل المنصة الاليكترونية لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل بين الدول العربية ودور النقل البرى والبحرى لتفعيل مناطق اللوجستيات المتعددة الأنماط.