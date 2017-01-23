انخفاض اسعار الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 23-1-2017

سمر العشري

وجدت تطورات جديدة في اسعار الحديد والاسمنت لاحظها كثير من الخبراء واصحاب الشركات في سعر الحديد والاسمنت الذي وصل سعره اليوم 410 جنيه مصري لطن الحديد ، حيث استقر هذا السعر في كلاً من شركة حديد عز وشركة حديد المراكبي وشركة مصر استيل وشركة العشري وشركة السويس للصلب ليصبح سعر الحديد مستقر عند هذا السعر وهو 410 جنيهاً مصرياً لطن الحديد ، بينما ظل سعر الاسمنت اليوم مستقراً على نفس سعر امس دون ان يطرأ على السعر اي تغيير .

متوسط اسعار الحديد اليوم الاحد :

حديد عز 9820

حديد الدخيلة 9800

حديد بشاي 9700

حديد العتال 9700

حديد عطية 9700

حديد سرحان 9500

حديد الكومي 9700

حديد المصريين 9700

حديد المعادي 9500

حديد العشري 9500

حديد اركو 9550

حديد قوطة 9550

حديد الجيوشي 9500

حديد اكتوبر 9500

حديد بيانكو 9500

حديد المراكبي 9550

مصر ستيل 9550

السويس للصلب 9850

متوسط اسعار الاسمنت اليوم الاحد :

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 760

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 790

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 738

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 758

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 740

اسمنت النهضة منتج الصخرة 730

اسمنت وادى النيل منتج المصرى 740

لافارج للاسمنت منتج المخصوص 763

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 730

اسمنت العريش منتج العسكرى 723

اسمنت سيناء منتج سيناء 728

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 738

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 730

السويس للاسمنت منتج السويس 758

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 758

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 718

اسمنت حلوان منتج حلوان 758

اسمنت شورى منتج شورى 730

مصربنى سويف 765

السويدى 765

جنوب الوادى 753

بنىسويف منتج تايتان 748

مصرللاسمنت قنا منتج المسلة 730

شبكةعيونالإخبارية

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