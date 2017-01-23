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عمرو أديب لـ"جون كيرى": لماذا لا تحترم الصندوق ؟

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عمرو أديب لـ"جون كيرى": لماذا لا تحترم الصندوق ؟ عمرو أديب لـ"جون كيرى": لماذا لا تحترم الصندوق ؟

>كتب أيمن رمضان

قال الإعلامى عمرو أديب، كل مظاهر الاعتراض على تولى الرئيس الأمريكى دونالد مقاليد الأمور فى الولايات المتحدة الأمريكية، وما يحدث الآن من مظاهرات يتشابه تماماً مع ما حدث فى أثناء تولى المعزول محمد مرسى حكم مصر، وتابع:" دولة وانقسمت نصين.. وكيرى خد الكلب بتاعه ونزل ولم يحترم الصندوق..والسى إن إن كل يوم بتنتقد ترامب جامد".

 

 

وأضاف "أديب" خلال تقديمه برنامج " كل يوم"، المذاع عبر فضائية ON E ونغم FM ، أن الإعلام الغربى أطلق على المظاهرات التى تعترض على "ترامب"، الربيع الأمريكى، وتابع: "وأصبح هناك نشطاء سياسيين وتويتر وغيره".

 

 

وتساءل "أديب" عن سر عدم احترام وزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى لنتائج صندوق الاقتراع، وشارك فى المظاهرات مصطحباً كلبه؟، وتابع"لماذا لا تحترم الصندوق يا كيرى".


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