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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تهتم قليلا بحياتك العاطفية ولا تنساها من أجل العمل

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تهتم قليلا بحياتك العاطفية ولا تنساها من أجل العمل حظك اليوم برج الحمل الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تهتم قليلا بحياتك العاطفية ولا تنساها من أجل العمل

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى المعروف بعصبيته الشديدة، ولكنه رغم ذلك فإنه حنون للغاية ومحب للآخرين، ويتميز أيضًا بإخلاصه للعمل وعلى الصعيد العاطفى فهو برج معروف بالغيرة الشديدة.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

خيبات الأمل التى شهدتها فى الأيام القليلة الماضية تصل إلى نهايتها ويمكنك أن تتنفس أخيرًا الهواء النقى، وتشعر بالتفاؤل والاسترخاء والراحة، ويمكن أن يكلفك رؤساؤك فى العمل بمهمة خاصة نظرًا لثقتهم فى قدرتك على معالجة القضايا بشكل جيد.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى

فى الأيام القليلة الماضية انشغلت بالقضايا المهنية والعمل وأهملت الأسرة والعلاقة العاطفية، وحان الآن الوقت لتبدأ فى منح هذه الجوانب من الحياة المزيد من الاهتمام وإلا ستواجه مشاكل فى المستقبل.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى

هناك عدد قليل من المفاجآت بانتظارك اليوم على الصعيد الصحى، ولكن لا داعى للقلق ستمر بسلام فقط لو تعاملت مع الأمر بطريقة صحيحة، ولجأت للمختصين للحصول على استشارة طبية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

حاول أن تتحلى بالصبر قدر الإمكان، وأن تضع أهدافك الشخصية جانبًا من أجل الالتزام فى علاقتك الشخصية، وحاول أن تتجنب النزاعات وسوء التفاهم مع شريك حياتك.


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مصر 365

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