غلق مصنع عصائر غير مرخص بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

أمر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بإيقاف تشغيل أحد مصانع العصائر، بمنية محلة دمنة مركز المنصورة، نظرا لنقص الاشتراطات ووجود خطر داهم بالمصنع.

تأتى قرارات المحافظ بناءا على تقرير مديرية الصحة والذى عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، والذى أفاد بتشكيل فريق برئاسة وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وعدد من مراقبى الأغذية بديوان المديرية، للقيام بالمرور على مصانع العصائر بالناحية المذكورة.

وتبين أن المحل مرخص ولا يحمل المدير المسئول شهادة صحية، وتبين وجود حمام مفتوح على صالة الإنتاج بالمصنع، ما يشكل خطرا داهما بالمكان، كما تبين وجود مواسير صرف صحى ملاصقة لشبابيك صالة الإنتاج ووجود كسور ببلاط الأرضيات، كذلك وجود رواكد كثيرة ومعدات غير مستخدمة ملحقة بالمصنع.

كما تبين تدنى مستوى النظافة بالمكان، وانتشار الأتربة والعنكبوت، وتدلى أسلاك الكهرباء من الحوائط ولمبات الإضاءة، وقام فريق العمل بسحب ٣ عينات من أصناف عصائر مختلفة تشمل جوافة، تفاح، كوكتيل وإرسالها إلى المعمل المشترك للفحص، كما قام الفريق بتحرير ٣ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدم توافر الاشتراطات وعدم النظافة.

وكلف محافظ الدقهلية إدارة الأمن الصناعى ومديرية القوى العاملة والوحدة المحلية بمنية محلة دمنة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النشاط بالمصنع.