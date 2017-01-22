الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بالاسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت للواء حسن عبد الرسول مساعد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام المتهم "رامى . ف. ع" عاطل مواليد 1990 مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير بالاتجار فى المخدرات وخاصة مخدر الهيروين متخذا من محل إقامته على طريق القاهرة /الاسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى ببيع الهيروين للتجار والمدمنين.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للايقاع بالمتحرى عنه وضبطه وبحوزته المخدرات .

وتمكن العميد محمد سلامة رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيدين مفيد فوزى وعصام جبر والرائدان على عبد النبى واسلام حافظ والنقيب احمد المحمدى الضباط بالادارة من ضبط المتحرى عنه بناحية ترعه 5 المنايف على طريق القاهرة /الاسماعيلية اثناء قيادته سيارة ملاكى وبداخلها 3 لفافات من مخدر الهيروين وزنت مايقرب من ربع كيلو ومبلغ مالى 120 جنيه و2 هاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.