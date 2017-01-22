عبد الرحيم على يذيع مكالمة لعمرو النشرتى وأحمد ماهر عن إنشاء مقرات 6 إبريل

كتب إبراهيم حسان

أذاع الدكتور عبد الرحيم على، مكالمة هاتفية، بين رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى والناشط السياسى أحمد ماهر، حول إنشاء مقرات 6 إبريل بالكامل داخل مصر فى 2011، لاعتقاد رجل الأعمال بأن "ماهر" قادم للسلطة لا محالة، وهذا ما يسهل حل جميع قضاياه المتعلقة بالاستيلاء على المال العام.

وتضمنت المكالمة، التى أذيعت ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار one، تكاليف مقرات 6 إبريل بالمحافظات للعمل داخل الدولة خلال أحداث يناير 2011.

وعرض عبد الرحيم على مكالمة أخرى لعبد الرحمن القرضاوى، نجل يوسف القرضاوى، والناشط السياسى مصطفى النجار، يتحدثان خلالها عن التحركات خلال ثورة 25 يناير، كما عرض فيديو لمصطفى النجار وعبد المنعم إمام، أحد النشطاء إبان ثورة يناير، يتحدثان خلالها عن تعامل ضابط بأمن الدولة مع الأخير، الذى كان له ملف بالجهاز.