أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الرحيم على يذيع مكالمة لعمرو النشرتى وأحمد ماهر عن إنشاء مقرات 6 إبريل

Google+ Print
عبد الرحيم على يذيع مكالمة لعمرو النشرتى وأحمد ماهر عن إنشاء مقرات 6 إبريل عبد الرحيم على يذيع مكالمة لعمرو النشرتى وأحمد ماهر عن إنشاء مقرات 6 إبريل

>كتب إبراهيم حسان

أذاع الدكتور عبد الرحيم على، مكالمة هاتفية، بين رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتى والناشط السياسى أحمد ماهر، حول إنشاء مقرات 6 إبريل بالكامل داخل فى 2011، لاعتقاد رجل الأعمال بأن "ماهر" قادم للسلطة لا محالة، وهذا ما يسهل حل جميع قضاياه المتعلقة بالاستيلاء على المال العام.

 

وتضمنت المكالمة، التى أذيعت ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار one، تكاليف مقرات 6 إبريل بالمحافظات للعمل داخل الدولة خلال أحداث يناير 2011.

 

وعرض عبد الرحيم على مكالمة أخرى لعبد الرحمن القرضاوى، نجل يوسف القرضاوى، والناشط السياسى مصطفى النجار، يتحدثان خلالها عن التحركات خلال ثورة 25 يناير، كما عرض لمصطفى النجار وعبد المنعم إمام، أحد النشطاء إبان ثورة يناير، يتحدثان خلالها عن تعامل ضابط بأمن الدولة مع الأخير، الذى كان له ملف بالجهاز.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي