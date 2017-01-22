أخبار الأردن اليوم.. القوات المسحلة الأردنية تحبط محاولات تسلل عبر الحدود

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ72 ساعة الماضية مع عدد من محاولات التسلل لأشخاص من جنسيات مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود من وإلى الأراضى الأردنية.

وقالت أخبار الأردن اليوم إن المصدر العسكرى أكد أنه تم إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. فيما أشارت أخبار الأردن اليوم إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى مبعوث الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأمير على بن الحسين، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت، حيث نقل له رسالة شفوية من ملك الأردن تتعلق بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربى المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد حمله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحياته وتقديره لملك الأردن، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار.