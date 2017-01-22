أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار الأردن اليوم.. القوات المسحلة الأردنية تحبط محاولات تسلل عبر الحدود

Google+ Print
أخبار الأردن اليوم.. القوات المسحلة الأردنية تحبط محاولات تسلل عبر الحدود أخبار الأردن اليوم.. القوات المسحلة الأردنية تحبط محاولات تسلل عبر الحدود

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ72 ساعة الماضية مع عدد من محاولات التسلل لأشخاص من جنسيات مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود من وإلى الأراضى الأردنية.

 

وقالت أخبار الأردن اليوم إن المصدر العسكرى أكد أنه تم إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. فيما أشارت أخبار الأردن اليوم إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى مبعوث الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأمير على بن الحسين، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت، حيث نقل له رسالة شفوية من ملك الأردن تتعلق بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربى المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وقد حمله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحياته وتقديره لملك الأردن، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365