ترامب لـ"الشباب والعاطلين": سنحقق أحلامكم ونصنع لأمريكا إنجازات عظيمة

كتب محسن البديوى

وعد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، كافة الأمريكيين وخاص العاطلين عن العمل وضحايا الجرائم والشباب ، بتحقيق أحلامهم قائلاً: "سنعمل على تحقيق أحلامكم وسنجعل الامر سهلاً وسنؤدى هذه المهمة بنجاح وسوف نثبت للعالم أجمع أن تلك اللحظة ستكون فارقة وستكون فى غاية الأهمية وعليكم أن تكونوا فخورين بذلك ".

وقال "ترامب" خلال مراسم حلف اليمين الدستورية لفريقه الرئاسى، :"نمتلك إناس من أصحاب المهارات وفريق يمكن الاعتماد عليه، وسوف نبدأ تقييم الإجراءات الأمنية للحدود، وسنحقق إنجازات عظيمة لأمريكا خلال السنوات المقبلة".

وتابع :"سنكرس أنفسنا من أجل الصالح العام والخدمة العامة مطلب فى غاية الأهمية وواجب لتصبح بلادنا بلدأ عظيما ومن أجل الدفاع عن الأمريكيين ".