أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ترامب لـ"الشباب والعاطلين": سنحقق أحلامكم ونصنع لأمريكا إنجازات عظيمة

Google+ Print
ترامب لـ"الشباب والعاطلين": سنحقق أحلامكم ونصنع لأمريكا إنجازات عظيمة ترامب لـ"الشباب والعاطلين": سنحقق أحلامكم ونصنع لأمريكا إنجازات عظيمة

>كتب محسن البديوى

وعد الرئيس الامريكى دونالد ، كافة الأمريكيين وخاص العاطلين عن العمل وضحايا الجرائم والشباب ، بتحقيق أحلامهم قائلاً: "سنعمل على تحقيق أحلامكم وسنجعل الامر سهلاً وسنؤدى هذه المهمة بنجاح وسوف نثبت للعالم أجمع أن تلك اللحظة ستكون فارقة وستكون فى غاية الأهمية وعليكم أن تكونوا فخورين بذلك ".

وقال "ترامب" خلال مراسم حلف اليمين الدستورية لفريقه الرئاسى، :"نمتلك إناس من أصحاب المهارات وفريق يمكن الاعتماد عليه، وسوف نبدأ تقييم الإجراءات الأمنية للحدود، وسنحقق إنجازات عظيمة لأمريكا خلال السنوات المقبلة".

وتابع :"سنكرس أنفسنا من أجل الصالح العام والخدمة العامة مطلب فى غاية الأهمية وواجب لتصبح بلادنا بلدأ عظيما ومن أجل الدفاع عن الأمريكيين ".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة