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عبد الرحيم على لخالد صلاح: 30 يونيو ثورة و25 يناير انتفاضة جماهيرية بامتياز

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عبد الرحيم على لخالد صلاح: 30 يونيو ثورة و25 يناير انتفاضة جماهيرية بامتياز عبد الرحيم على لخالد صلاح: 30 يونيو ثورة و25 يناير انتفاضة جماهيرية بامتياز

>كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن الثورة يجب أن تتوافر لها ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، وإذا نضجت تلك الظروف يمكن لأى ثورة أن تقوم بأى مكان فى العالم، لافتا إلى أن ذلك ما حدث بالفعل بثورة 30 يونيو، وليس 25 يناير.

 

وأضاف على، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية النهار One، أن الأمريكان كانوا يتربصون بمصر فى ثورة 25 يناير لإسقاطها عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية، لكن تم تصحيح المسار فى ثورة 30 يونيو التى خرج فيها 33 مليون مواطن فى الشارع، معتبرا ثورة 25 يناير "انتفاضة جماهيرية" بامتياز وليست ثورة.

 

وعن التسجيلات التى يذيعها على وسائل الإعلام، أكد النائب البرلمانى، أنه عندما تسلم تلك التسجيلات ذهب بها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه لفترة طويلة، وبعد إذاعة التسجيلات ببرنامجه أقيمت ضده 19 قضية وحصل على البراءة فى جميعها، مضيفًا "بعد تسليم التسجيلات للنيابة قلت لهم، لقد استخدمت حقى كمواطن وسلمت ما لدى إلى أجهزة التحقيق، ومنذ الغد سأستخدم حقى كصحفى فى استخدام التسجيلات لكشفها للرأى العام".

 


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