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الإسكان توقع بروتوكولا مع نقابة المهندسين لتطوير مناطق عشوائية غير آمنة

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الإسكان توقع بروتوكولا مع نقابة المهندسين لتطوير مناطق عشوائية غير آمنة الإسكان توقع بروتوكولا مع نقابة المهندسين لتطوير مناطق عشوائية غير آمنة

>كتب أحمد حسن

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وذلك لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريحات صحفية له، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لاختيار المناطق التى سيتم العمل فيها، لافتًا إلى أن دور نقابة المهندسين يتمثل فى إسناد عملية الدراسات ووضع خطط التطوير لكليات الهندسة بالجامعات فى المحافظات المختلفة وذلك من خلال التنسيق مع فروع النقابة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن النقابة ستقوم بالإشراف الإدارى والفنى ومراجعة الدراسات والخطط من الجامعات وفقًا للدليل المرجعى الذى حددة صندوق تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة وذلك للمناطق التى سيتم العمل بها وفقًا لبنود البروتوكول.


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