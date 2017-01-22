خطاب من الشيحى لعبد العال: إعطاء النواب من هيئات تدريس الجامعة حقهم كاملا

نور على

قال الدكتور على عبد العال انه تلقى خطابا من الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى تضمن أن المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه 12-1-2017 بحضور رؤساء الجامعات اكدوا التزامهم بتطبيق ما ورد فى المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تتعلق بكافة الحقوق المقررة قانونا لكافة أعضاء هيئات التدريس والتأكيد على إعطاء النواب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حقوقهم كاملة غير منقوصة.

واكد وزير التعليم العالى فى خطابه انه لن يسمح بمخالفة هذا القرار.

وعلق الدكتور عبد العال قائلا إن مجلس النواب حقق ما أراد بخصوص النائبة إيناس عبد الحليم وأصبح هناك قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات لافتا الى أن من يمتنع عن تطبيقه يتعرض لتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات.

وكانت النائبة إيناس عبد الحليم قد تقدمت بطلب إحاطة حول قيام رئيس جامعة المنصورة بحرمانها من مستحقاتها المالية كعضو هيئة تدريس.