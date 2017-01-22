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تاجر يتهم إلهامى عجينة بالاستيلاء على سلع بـ10ملايين جنيه..والنائب:سأقدم بلاغ

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تاجر يتهم إلهامى عجينة بالاستيلاء على سلع بـ10ملايين جنيه..والنائب:سأقدم بلاغ تاجر يتهم إلهامى عجينة بالاستيلاء على سلع بـ10ملايين جنيه..والنائب:سأقدم بلاغ

>الدقهلية شريف الديب

تقدم صاحب مستودع مواد غذائية ببلاغ يتهم النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، ونجل عمه وشريكة بالاستيلاء على كمية من الجبن الرومى بقيمة 10 ملايين جنيه.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم حسن عبده أبو النجا إبراهيم 72 سنة صاحب مستودع مواد غذائية، ومقيم بشارع عطا الله من شارع الجلاء بقسم أول المنصورة، ببلاغ إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس، واتهم فيه كلا من إلهامى أحمد عبد اللطيف جاد عجينة، وشهرته إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بلقاس مالك الشركة الهولندية المصرية أبناء عجينة لثلاجات حفظ المنتجات الغذائية الكائنة بقرية السلسول دائرة المركز، وماجد عجينة شريك بالثلاجة والمدير المسئول عنها، ونجل عم عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح الشربينى، مدير مخازن الثلاجة، بالاستيلاء على 3455 طرد جبن رومى ماركات مختلفة، وبلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، والسابق تسليمها لهم لحفظها بالثلاجة بتاريخ شهر فبراير العام الماضى حتى يوليو، لحين طلبها بموجب 29 إذن توريد مزيلة بتوقيع الثالث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 773 لسنة 2017 إدارى المركز، وجار عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى المقابل أكد إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، أن هناك خلافات مادية بين مقدم البلاغ وأبنائه، وهناك اتهامات لكل منهم الآخر، وأنه ليس له علاقة بهذا الخلاف. وأضاف أنه سيقدم غدا بلاغا ضد صاحب هذا المستودع يتهمه فيه بالتشهير، كما أن الثلاجة التى يتحدث عنها صاحب المستودع باسم ابن عمه وليست باسمه هو.

وأوضح عجينة، أن المقصود بوضع اسمه فى المحضر هو الضغط من أجل عقد اجتماع بين مقدم البلاغ وأبنائه لحل المشكلات بينهم.


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