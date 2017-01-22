الرقابة الإدارية تضبط عاملين بشركة المخابز للاستيلاء على الدعم التموينى

حازم عادل

ضبطت الرقابة الإدارية تشكيلا مكونا من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين وذلك لاستيلائهم على الدعم التموينى، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التى تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب التموين.

تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على الأجهزة الفنية المستخدمة ومحمل عليها برامج تشغيل منظومة الدعم الذكية وقوارئ ومواسح كروت الدعم وعدد 305 بطاقة ذكية ومبلغ مالية، وبالعرض على نيابة الإسماعيلية الكلية باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.