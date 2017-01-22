وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

قرر وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتباراً من يوم الخميس 26/1/2017 حتى يوم الخميس 23/2/2017، على أن لا تحتسب ضمن الزيارات العادية، بمناسبة الاحتفال بعيدى الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2017.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم، وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

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