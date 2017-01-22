الصندوق الاجتماعى للتنمية يعلن ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات التنموية بالصعيد

كتب أحمد يعقوب

صرحت نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بأن الصندوق منذ نشأته يهدف إلى مساندة الدولة فى تنفيذ البرامج التنموية التى تحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة خاصة فى محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق والتعاون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدنى، حيث يقوم الصندوق بتوفير التمويل والمعاونة الفنية للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية والإشغال العامة وتنمية المجتمع ومشروعات الصحة والبيئة والتعليم ومحو الأمية والتدريب المهنى والحرفى التى تتيح العديد من فرص العمل.

وأشارت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فى بيان لها اليوم، إلى انه منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية عام 2016 بلغ إجمالى ما قام الصندوق بضخه حوالى 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات حيث تم توجيه حوالى 12 مليار جنيه قروض لتمويل حوالى 1.4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اتاحت ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 3 مليار جنيه اتاحت ما يزيد عن 439 ألف فرصة عمل.

وفيما يخص الخدمات غير المالية اوضحت الامين العام بأنه تم انشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) فى كافة محافظات الصعيد والتى تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد وتتمثل فى (الرقم القومى للمنشأة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية للمستفيد).

وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى قد قامت مؤخرا بزيارة لمحافظة سوهاج رافقها خلالها محمود الشريف وكيل مجلس النواب، حيث تفقدت خلالها العديد من مشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مختلف المجالات وشهدت توقيع عقود مشروعات متناهية الصغر لأبناء المحافظة وكذلك تسليم عقود مشروعات تنمية مجتمعية وقد أشادت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية التى يقوم بها الصندوق فى محافظات الصعيد واهتمام الوزيرة سحر نصر شخصيا بمتابعة التنفيذ على ارض الواقع وزيارة مشروعات الصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق قام بضخ ما يصل إلى 1.9 مليار جنيه فى محافظة سوهاج منذ انشاءه وحتى الآن حيث تم تمويل ما يزيد عن 168 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بحوالى 1.5 مليار جنيه أتاحت ما يزيد عن 252 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الصندوق منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب يصل حجمها إلى 414 مليون جنيه اتاحت أكثر من 65 ألف فرصة عمل.