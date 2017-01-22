رئيس حماية المستهلك يناشد المواطنين عدم الاتصال بأرقام المسابقات المضللة

كتب محمد مجدى السيسى

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن ظاهرة انتشار المسابقات التليفزيونية الوهمية، وعدم وجود قواعد واضحة تنظم برامج المسابقات، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب"، خلال كلمته بالاجتماع، المواطنين بعدم التعامل مع التليفونات التى تظهر على شاشات الفضائيات التى تبث مسابقات تليفزيونية وهمية، مؤكداً أنه يطلب من وزير الاتصالات إيقاف أرقام التليفونات، قائلا، "لا يوجد ظهير قانونى لتلك المسابقات، حتى التى تنظمها وزارة التضامن".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد وضع تغليظا للعقوبات على تلك المسابقات، ومنح الوزير المختص سلطة إيقاف القناة التى تبث تلك المسابقات المضللة، وللقضاء سلطة الإيقاف لمدة عام، وتغريم القناة مليون جنيه.