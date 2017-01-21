التعليم: امتحانات تجريبية لتدريب طلاب الثانوية على نظام "البوكليت"

كتب محمود طه حسين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعاً، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، ضم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات، إضافة إلى مستشارى المواد الدراسية ووكلاء الوزارة بالمحافظات والموجهين العموم، لمناقشة النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة " البوكليت".

وكشفت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" تفاصيل الاجتماع الذى انتهى قبل قليل، مؤكدة أنه تم التنبيه على المديريات التعليمية بعقد امتحانات تجريبية فى المدارس لطلاب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد "البوكليت"، وهو ضم ورقتى الأسئلة والإجابة معاً.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع تناول أيضاً شرحاً لنموذج البوكليت للقيادات بالمديريات والموجهين العموم، على أن تعقد هذه الامتحانات مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مميزات نظام البوكليت، وعلى رأسها أن الأسئلة ستكون واضحة ومقتصرة ومحددة، وبالتالى سيوفر الجهد بالنسبة للطالب أثناء الإجابة وأيضاً المصحح داخل الكنترولات.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور رضا حجازى أكد ضرورة توعية الطلاب بالنظام الجديد بشكل جيد، وبكافة الوسائل المتاحة، لافتة إلى أنه تم تسليم المديريات نموذجاً من امتحان البوكليت للبدء فى إجراءات التجهيز للامتحانات التجريبية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وأكدت المصادر أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة تسليم الموجهين العموم والأوائل بالمديريات نموذجاً من البوكليت لتدريب الطلاب عليه بمعرفة المدرسين الأوائل فى المدارس، مع وضعه على "سى دى" وتسليمه للمدارس ووضعه على موقع الإدارات والمديريات والمدارس، إضافة إلى القوافل التعليمية.

وأكد قيادات الوزارة، فى الاجتماع، أن أكثر الأطراف استفادة فى المنظومة الجديدة للامتحانات هو الطالب لكونه سيحصل على حقه فى التصحيح، وأن مراكز الدروس الخصوصية هى الأكثر تضرراً، كما أن النظام الجديد سوف يساعد على التقليل من الغش الإلكترونى.

واستعرض قيادات الوزارة بعض نماذج الامتحانات خلال الاجتماع، منها امتحان اللغة العربية، وأكد رضا حجازى أن الامتحان يتضمن أسئلة اختيارية خاصة فى سؤال التعبير، كما أن سؤال القصة سيكون عبارة عن سرد للأحداث، وطالب قيادات الوزارة بتوفير الموجهين لتواجدهم بالقناة التعليمية التابعة للوزارة، لشرح النظام الجديد وتوعية الطلاب بشكل الامتحان وكيفية الإجابة عنه قبل انطلاق الامتحانات 4 يونيو المقبل.