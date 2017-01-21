وزير الداخلية للسيسي بمناسبة عيد الشرطة: نعاهدكم بالنهوض برسالة الأمن

كتب محمود عبد الراضى

توجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برفقة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وجاء نص الكلمة " السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. بأسمى معانى التقدير والاحترام وأصدق كلمات التحية والإعزاز يشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة بأن ننقل لسيادتكم فى مناسبة عيد الشرطة أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات القلبية بموفور الصحة ودوام التوفيق راجياً من المولى عز وجل أن يسدد خطاكم فى العبور بالوطن إلى آفاق المستقبل المشرق بإذن الله ويضعه فى مصاف الأمم المتقدمه كما يستحق".

وتابع: "إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء يعاهدونكم بحس وطنى وإيمان راسخ بمواصلة الجهود المتفانية من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة خلف قيادتكم الحكيمه داعين الله سبحانه وتعالى أن يرعاكم ويكلل بالنجاح خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير ومصر واحة للأمن والاستقرار ورايتها خفاقة عالية".