بدء الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا بمقر وزارة الخارجية

كتب أحمد جمعة

بدأ منذ قليل فى مقر وزارة الخارجية الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا‏، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر‏.‏

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الجمالى، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقى فى ليبيا جاكايا كيكويتى.

ويناقش الاجتماع أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التى تعرقل العملية السياسية، بجانب استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمى والدولى لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبى، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابى فى حوار ليبى ليبى، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.