حواجز حديدية بمحيط التحويلات المرورية بسبب إنشاء كوبرى مشاة بكورنيش النيل

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، حواجز حديدية وعلامات إرشادية بمحيط التحويلات المرورية، بسبب إنشاء وتركيب كوبرى مشاة بكورنيش النيل فى المنطقة الواقعة ما بين مخرج جراج مستشفى السلام الدولى وقبل منزل الدائرى للقادم من المنيب فى الاتجاهين من الكورنيش، مما يستلزم إغلاقًا جزئيًا للكوبرى لمدة 3 أيام لمنع الحوادث المرورية وانتشار رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.

وأوضحت إدارة المرور أن تلك الأعمال ستكون عبارة عن إنشاء عمودين حاملين للكوبرى فى الاتجاهين على الرصيف مع وضع 3 سقالات باتجاه أثر النبى والمحكمة الدستورية وبالجزيرة الوسطى، ورفع مشاية علوية تربط بين الأعمدة، وتكون التحويلات المرورية أن يسلك قائدى السيارات أمام المتجه من حلوان لمحور الكورنيش الاتجاه لشارع جنوب المحكمة الدستورية اتجاه شارع مصر حلوان الزراعى ثم التوجه لميدان أثر النبى، وكذلك الأمر على القادم من ميدان أثر النبى أن يسلك محور شارع مصر حلوان الزراعى الاتجاه جنوب المحكمة الدستورية، ثم اتجاه شارع الكورنيش المتجه إلى حلوان.