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النيابة تصدر 4 طلبات ضبط وإحضار جديدة لـ"مستريح المنصورة"

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النيابة تصدر 4 طلبات ضبط وإحضار جديدة لـ"مستريح المنصورة" النيابة تصدر 4 طلبات ضبط وإحضار جديدة لـ"مستريح المنصورة"

>الدقهلية - شريف الديب

أصدرت النيابة العامة لقسم أول المنصورة، طلب ضبط وإحضار لمستريح المنصورة، فى أربعة محاضر جديدة، بعد تقديم الضحايا مستندات تفيد باستلامه أموالاً منهم، وارتفعت أعداد مقدمى البلاغات إلى 30 محضرًا، ضد محمد.ن.ال، 46 سنة، رجل أعمال ومقيم دائرة قسم أول المنصورة، واتهموه بالنصب والاحتيال وتقاضى مبالغ مالية كبيرة منهم نظير إشراكهم معه فى شركة مساهمة تتضمن عدة مشاريع، وبعد فترة طالب الضحايا من رجل الأعمال تسليمهم مستندات الشراكة أو الأرباح الناتجة عن تلك الشراكة، إلا أنه ظل يراوغهم كثيرًا.

 

وذكر مصدر أمنى، أنه من المتوقع ارتفاع أعداد مقدمى البلاغات بعد انتشار خبر القبض عليه، كما أشار أحد الضحايا إلى وجود عدد كبير من الضحايا بالدول العربية، ولهم مبالغ تفوق 20 مليون جنيه.

 


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