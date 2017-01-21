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85 طلب إحاطة و19 سؤالاً تنتظر وزير التموين بالجلسة العامة للبرلمان

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85 طلب إحاطة و19 سؤالاً تنتظر وزير التموين بالجلسة العامة للبرلمان 85 طلب إحاطة و19 سؤالاً تنتظر وزير التموين بالجلسة العامة للبرلمان

>كتب عبد اللطيف صبح

يواجه محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية، خلال جلسة البرلمان الاثنين المقبل سيلاً من طلبات الإحاطة والأسئلة والبالغ عددها 85 طلب إحاطة و19 سؤالا، بالإضافة إلى طلبات المناقشة العامة بسبب ارتفاع ونقص السلع التموينية ومشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم، وتحديد سعر وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام المقبل، بما يتوافق والأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح للفلاحين.

 

ومن المقرر أن يرد الوزير على 45 طلب إحاطة و6 أسئلة و8 طلبات مناقشة عامة عن ارتفاع أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى 19 طلب إحاطة وسؤالين عن نقص السلع التموينية فى الأسواق، و11 طلب إحاطة و3 أسئلة عن مشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم، وطلب إحاطة و3 أسئلة عن تحديد سعر وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام المقبل بما يتوافق والأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح للفلاحين.

 

كما تناقش الجلسة ذاتها 6 طلبات إحاطة وسؤالاً عن عدم صرف مستحقات أصحاب المخابز وسوء حالة الدقيق ومشاكل منظومة الخبز، وطلب مناقشة عامة بشأن سياسة فى شأن المساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز خاصة بمحافظة البحيرة وعن توفير ماكينات الصرف للمخابز والمحلات، وطلب إحاطة عن نقص أسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق، وطلب إحاطة عن تلاعب بعض أمناء المخازن التابعة للوزارة بالسلع التموينية، وسؤالاً عن شروع الوزارة باستيراد نصف مليون طن سكر رغم وجود ما يقرب من مليون طن سكر فى مخازن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية، و3 أسئلة عن تعبئة مواد غذائية وعرضها فى الأسواق رغم عدم صلاحيتها للاستخدام فى غيبة الرقابة من قبل الوزارة.


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