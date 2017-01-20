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قاتل ابنته بالوراق: ضربتها حتى الموت "عشان بتتبول لا إرادى"

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قاتل ابنته بالوراق: ضربتها حتى الموت "عشان بتتبول لا إرادى" قاتل ابنته بالوراق: ضربتها حتى الموت "عشان بتتبول لا إرادى"

استمعت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار محمد مجدى وكيل أول النيابة إلى أقوال "حسن.ح" 35 سنة عاطل والمتهم بقتل طفلته "ملك"، وتبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما انهال عليها بالضرب والتعذيب باستخدام عصى موجودة في المنزل، حتى فارقت الحياة، وقام بنقلها بعد ذلك لمستشفى الساحل، وفور علمه بوفاتها فر هاربا.

 

وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه للجريمة، قائلا: " كانت تتبول لا إراديا أثناء نومها فضربتها حتى فارقت الحياة"، كما أنه قتل والدته منذ 8 سنوات وقضى فترة عقوبة 7 سنوات.

 

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الوراق من تحديد مكان المتهم، وأثناء إلقاء القبض عليه قفز من الطابق الثانى محاولاً الانتحار، إلا أنه أصيب بجروح وكدمات وتم ضبطه.

 

وكشفت مناظرة النيابة العامة للجثة أنها مصابة بكدمات متفرقة في معظم أنحاء الجسد، كما أنها "مزرقة العينين والوجه واليدين والقدمين"، ويوجد كسر بها في الجمجمة.

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مصر 365

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