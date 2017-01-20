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ضبط 15 حالة تهرب ضريبى بالبحر الأحمر بقيمة 125 مليون جنيه

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ضبط 15 حالة تهرب ضريبى بالبحر الأحمر بقيمة 125 مليون جنيه ضبط 15 حالة تهرب ضريبى بالبحر الأحمر بقيمة 125 مليون جنيه

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث التهرب الضريبى بالبحر الأحمر من ضبط 15 حالة تهرب بإجمالى مبالغ 125 مليون جنيه، وتم تحرير المحاضر اللازمة بتلك الحالات.

تلقى اللواء يسرى خليفة، مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضرائب والرسوم، إخطارا من اللواء جرير مصطفى، وكيل الإدارة، بإشراف العميد محمد بهاء مدير الإدارة لفرع الجنوب على حملة قادها العميد محمد عيسى مدير مباحث الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر، أسفرت الحملة عن ضبط 15 حالة تهرب ضريبى لمنشآت سياحية وتجارية بقيمة 125 مليون جنيه.

كما تمكنت الحملة من ضبط 16 حالة تهرب من الرسوم الجمركية، عبارة عن سيارات ومحلات تجارية وخمور بإجمالى  50 ألف جنيه و37 حالة تهرب ملاهى ليلية بإجمالى 80 ألف جنيه.


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