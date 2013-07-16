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الأول علمي مكرر:وضع مناهج تعليميه تتناسب مع الأجيال الحالية مطلب ضروري

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الأول علمي مكرر:وضع مناهج تعليميه تتناسب مع الأجيال الحالية مطلب ضروري الأول علمي مكرر:وضع مناهج تعليميه تتناسب مع الأجيال الحالية مطلب ضروري

طالب ثابت أشرف ثابت الأول مكرر بشعبة علمي والحاصل علي مجموع 409 درجه بامتحانات الثانوية العامة والمقيم بإحدي قري مركز سمالوط بالمنيا بتطوير مناهج التعليم وقال أن عقلية الأجيال الحاليه أصبحت منفتحة وعلي درجه عالية من الثقافه والوعي ويجب أن يتم وضع مناهج تتناسب مع عقول الشباب الذي أثبت للعالم كله أن يستحق كل تقدير واحترام.
> وأكد ثابت أنه كان يذاكر أكثر من 10 ساعات يومياً خلال فترة الإمتحانات وكان جميع أفراد أسرته يسهرون لراحته ويتمني أن يلتحق بكلية الهندسة قسم البترول وطالب الجميع بأن يتحدوا حتي تستقر الأمور في البلاد وأن تكون ثورة 30 يونيو الثانية استكمالاً لثورة 25 يناير الأولي في تطهير البلاد من الفساد.

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