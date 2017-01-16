أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الإثنين 16/1/2017

كتب - هيثم عويس

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الإثنين 16/1/2017 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها انقضاء المدة القانونية لعدول على غيط عضو مجلس الإدارة عن استقالته التى أصبحت باتة ولا يجوز الرجوع فيها.

رسميا.. استقالة غيط من مجلس الإسماعيلى نهائية

أصبحت استقالة على غيط عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، سارية نهائية لا رجعة فيها بعد مرور سبعة أيام على تاريخ تقديمها، كما أكد غيط ان الاستقالة أصبحت سارية بقوة القانون ولا يجوز الرجوع فيها نهائيا وكرر اعتذاره لكل من حاول اقناعه بالعدول عنها.

لاعبو الإسماعيلى يتحفظون على طريقة لعب ستراكا بسبب تشيلسى

تحفظ عدد من لاعبى الإسماعيلى على طريقة اللعب التي ينوي التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى تطبيقها مع الفريق خلال المرحلة الحالية، لتكون الطريقة المعتادة للدراويش في المباريات القادمة بالدورى ، بسبب رغبته في الاعتماد علي طريقة 3/5/2 وهى الطريقة التي يؤدي بها فريق تشيلسى الإنجليزي تحت القيادة الفنية للإيطالى أنطونيو كونتى ويقدم بها مستويات طيبة فى الدورى الانجليزى ، ولكن لم يستوعبها لاعبو الدراويش وتذمروا منها.

الخلاف على المقابل المادى يعطل صفقة إسلام جمال والإسماعيلى

خرج إسلام جمال مدافع الزمالك من حسابات الإسماعيلى الفنية لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى بسبب الأختلاف علي الأمور المادية بين الطرفين على الرغم من رغبته في ارتداء قميص الدراويش ، حيث حدد جمال مبلغ مالى نظير اللعب للدراويش فيما يتمسك مسئولي القلعة الصفراء بمبلغ أقل من الذي يحدده اللاعب وهو ما يهدد بإتمام الصفقة.

الإسماعيلى يفاوض راعى ملابس الأهلى بعد فسخ عقد " الراعية "

دخل مسئولو الإسماعيلى في مفاوضات جادة مع شركة سبورتا السعودية من أجل توريد ملابس الفريق الأول والفرق الرياضية بقلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إنهاء التعاقد مع إحدى الشركات الإيطالية التى كانت مسئولة عن توريد الأطقم الرياضية لقلعة الدراويش خلال الفترة الماضية، ولكن تأخرها عن تسليم أطقم الموسم الحالى خلال المدة المحددة دفع مسئولى الدراويش لفسخ العقد معها من طرف واحد.

أبو جريشة ينشر صورة مع ابنته على إنستجرام

قام محمد محسن أبو جريشة لاعب فريق الإسماعيلى السابق والمدرب العام الحالى للفريق، بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، برفقة ابنته الصغيرة.