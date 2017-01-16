أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رسميًا..حسن شحاتة المدير الفني لـ «بتروجت»

Google+ Print
رسميًا..حسن شحاتة المدير الفني لـ «بتروجت» رسميًا..حسن شحاتة المدير الفني لـ «بتروجت»

حسن شحاتة

 

نجح مسئولى نادى بتروجت في التعاقد بشكل رسمى، مع حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، لتولى قيادة الفريق فى الدورى الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، خلفًا لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى.

وكان حسن شحاتة قد عقد جلسة خاصة منذ قليل، مع مسئولى بتروجت من أجل وضع الرتوش النهائية لتوليه قيادة الفريق فى الدورى الثانى من مسابقة الدورى الممتاز.

ويذكر أن نادى، طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا