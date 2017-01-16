رسميًا..حسن شحاتة المدير الفني لـ «بتروجت»

نجح مسئولى نادى بتروجت في التعاقد بشكل رسمى، مع حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، لتولى قيادة الفريق فى الدورى الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، خلفًا لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى.

وكان حسن شحاتة قد عقد جلسة خاصة منذ قليل، مع مسئولى بتروجت من أجل وضع الرتوش النهائية لتوليه قيادة الفريق فى الدورى الثانى من مسابقة الدورى الممتاز.

ويذكر أن نادى، طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.