ضبط 140 مطلوبين على ذمة قضايا وتاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بقنا

قنا - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض على 140 شخصا مطلوبين على ذمة 860 قضية مختلفة، خلال حملة أمنية، كما تم القبض على عامل خلال كمين أمنى بمنطقة مساكن عثمان وبحوزته كيلو بانجو، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وباشرت النيابة التحقيقات.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد بضبط 140 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا، وضبط "أحمد.ح" 25 سنة عامل، مقيم منطقة مساكن عثمان وبحوزته كيلو بانجو، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمناقشته اعترف بحيازته البانجو بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.