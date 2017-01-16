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أخبار الرياضة اليوم الاثنين 16/1/2017.. كأس العالم لليد.. مصر تهزم البحرين 31-29

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أخبار الرياضة اليوم الاثنين 16/1/2017.. كأس العالم لليد.. مصر تهزم البحرين 31-29 أخبار الرياضة اليوم الاثنين 16/1/2017.. كأس العالم لليد.. مصر تهزم البحرين 31-29

>كتب أحمد سمير

 

شهدت الرياضة المصرية أخبارا عديدة اليوم الاثنين 16/1/2017، و كان من أبرزها فوز على البحرين فى كاس العالم لليد بنتيجة 31-29 ، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة 4 ، ويقترب من التأهل للدور الثانى .

 

 

 

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة  31-29، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجارى.

 

 

 

 

 

حصل يحيى الدرع على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب الفراعنة أمام البحرين فى مونديال فرنسا التى انتهت بفوز الوطنى 31 /29 فى ثالث لقاءاته بالمونديال المقرر أن يستمر حتى يوم 29 يناير الجارى

 

 

 

 

 

عقد اليوم الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى ونظيره المالى، بحضور المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى والدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، وإيناس مظهر المنسق الإعلام وعبد الله سيد مسئول المهمات من الجانب المصرى

 

 

 

يعقد هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب جلسة خاصة مع أحمد ناجى مدرب الحراس الليلة بفندق المنتخب لحسم حارس الفراعنة أمام مالى غدا فى الجولة الأولى لأمم أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء.

 

 

 

 

جدد مسئولو نادى انبى مفاوضاتهم الجادة مع محمد حمدى زكى مهاجم الأهلى للحصول على خدماته  بداية من شهر يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

 

 

 

 

أكد أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، درس المنتخب المالى بشكل جيد، قبل المواجهة التى ستجمع بينهما غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة "بورت جنتيل" بالجابون، فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

 

 

 

 

يعقد معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك جلسة في الوقت الحالي مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة، لحسم مسألة تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري

 

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أعلن نادي الزمالك عن القائمة الأفريقية لفريق الكرة التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتضم القائمة 21 لاعبا..

 

 

 

 

 

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية تخص فريق الكرة دون إذن.

 

 

 

 

 

تعرضت ابتسام زايد بطلة مصر والعرب للدراجات لحادث على طريق القاهرة السويس ظهر اليوم، أثناء تدريبها مع فريق المؤسسة العسكرية بمدينة السويس استعدادا لخوض إحدى البطولات.


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مصر 365

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