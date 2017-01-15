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شوقى غريب: لم نستقر على أسماء اللاعبين "الجدد" ومعسكر السخنة ناجح

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شوقى غريب: لم نستقر على أسماء اللاعبين "الجدد" ومعسكر السخنة ناجح شوقى غريب: لم نستقر على أسماء اللاعبين "الجدد" ومعسكر السخنة ناجح

>كتب - هيثم عويس

أكد شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى، أنه لم يستقر على الأسماء التى سيتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير الجارى، مشيرا إلى أن هناك " بلورة " خاصة لبعض اللاعبين المقيدين فى القائمة للحكم عليهم قبل رحيلهم.

وأضاف غريب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه اتفق مع الدكتور كمال عبد الواحد أخصائى التأهيل بالفريق على البقاء بالقاهرة لتأهيل اللاعبين المصابين رافضا سفر الجميع للمعسكر المقام حاليا بالعين السخنة.

واختتم المدير الفنى للإنتاج الحربى حديثه بأن معسكر السخنة غرضه الأساسى رفع المعدل البدنى للاعبين بعد الراحة السلبية التى منحها لهم لمدة أسبوع بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية للظهور بشكل مختلف فى الدور الثانى. 


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