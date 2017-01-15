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كأس العالم لليد.. السعودية تخسر من روسيا البيضاء 26-29 والبرازيل تهزم اليابان 27-24

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كأس العالم لليد.. السعودية تخسر من روسيا البيضاء 26-29 والبرازيل تهزم اليابان 27-24 كأس العالم لليد.. السعودية تخسر من روسيا البيضاء 26-29 والبرازيل تهزم اليابان 27-24

>كتب احمد سمير

خسر السعودى لكرة اليد أمام روسيا البيضاء بنتيجة  26-29 ، فى الجولة الـ3 من منافسات المجموعة الثالثة ، لنهائيات كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا ، وتستمر حتى 29 يناير الجارى .

بينما تغلبت البرازيل على اليابان فى نفس الجولة  بنتيجة  27-24 ، خلال منافسات المجموعة الاولى من البطولة .

يذكر أن منتخب سيتقابل مع البحرين غدأً الإثنين الساعة السابعة إلا ربع ، فى ثالث لقاءته فى مونديال كرة اليد ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ، و التى تضم معهما منتخبات الدنمارك والأرجنتين والسويد وقطر .

و كانت مصر قد حققت الفوز فى المباراة الأولى أمام قطر 22-20 ، و خسرت أمام الدنمارك 28-35 فى المباراة الثانية .


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