كأس العالم لليد.. السعودية تخسر من روسيا البيضاء 26-29 والبرازيل تهزم اليابان 27-24

كتب احمد سمير

خسر المنتخب السعودى لكرة اليد أمام روسيا البيضاء بنتيجة 26-29 ، فى الجولة الـ3 من منافسات المجموعة الثالثة ، لنهائيات كأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا ، وتستمر حتى 29 يناير الجارى .

بينما تغلبت البرازيل على اليابان فى نفس الجولة بنتيجة 27-24 ، خلال منافسات المجموعة الاولى من البطولة .

يذكر أن منتخب مصر سيتقابل مع البحرين غدأً الإثنين الساعة السابعة إلا ربع ، فى ثالث لقاءته فى مونديال كرة اليد ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ، و التى تضم معهما منتخبات الدنمارك والأرجنتين والسويد وقطر .

و كانت مصر قد حققت الفوز فى المباراة الأولى أمام قطر 22-20 ، و خسرت أمام الدنمارك 28-35 فى المباراة الثانية .