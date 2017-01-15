موجز أخبار الساعة 10.. وزير التموين: انتهاء أزمة السكر خلال يناير الجارى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار اليوم، على رأسها إعلان وزير التموين انتهاء أزمة السكر خلال شهر يناير الجارى، وفيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساء.

أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنهاء أزمة السكر خلال الشهر الجارى، فى ظل بدء إنتاج السكر المحلى حاليا من القصب، بالإضافة إلى إنتاج السكر من البنجر فى مارس المقبل.

سجل ساديو مانى الهدف الأول لمنتخب السنغال فى مرمى تونس من ركلة جزاء فى الدقيقة 10 من زمن المباراة التى تجمعهما على ملعب "فرانسفيلى" فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتصبح النتيجة 1 : 0 لأسود التيرانجا.

فى إطار التوسعات الهيكلية التى يجريها "اليوم السابع" تلبية لمقتضيات العمل فى مختلف مواقعه ، يطلب عددا من الكوادر الصحفية رفيعة المستوى ممن يجيدون العمل الصحفى باللغة الإنجليزية ، تحريرا وصياغة ومراجعة ، للالتحاق بالنسخة الإنجليزية .

حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لا يفهم بالكامل حجم التهديد الذى تمثله روسيا للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لتصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز اليوم الأحد.

حصد الجزائرى رياض محرز، نجم ليستر سيتى الإنجليزى، لقب أفضل لاعب فى مواجهة منتخب بلاده ونظيره الزيمبابوى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، مساء اليوم الأحد، على ملعب "فرانسيفيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بمنافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الجابون وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل.

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية أمام مضيفه أشبيلية، والمقرر إقامتها فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا باستبدال مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة كفر الشيخ إلى كلية الصيدلة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية لمسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية.

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن التسريبات التى أذاعها الإعلامى أحمد موسى للدكتور محمد البرادعى "فاضحة كاشفة ناجزة عادلة بكل المعايير"، لافتاً إلى أنه عندما كشفت هذه التسجيلات عددا كبيرا جداً ممن كنا نظنهم من الأخيار، واكتشفنا أنهم غير ذلك، بدأت تنشأ قضية عبر السوشيال ميديا، حول "هل هذا أخلاقى أم لا؟ أم الدولة التى تسرب التسجيلات؟ ومن يسربها؟ وقانونيتها؟".

قدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم، الأحد، بيان إحاطة للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يتضمن إخطار المحكمة بأنه تم إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لمجلس النواب، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء، الذى أصدره الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه.

ناشد اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، المواطنين معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وحصول المواطنين على حقوقهم، وبناءً عليه ينشر "اليوم السابع" وسائل التواصل مع الجهاز.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

فى اليوم الثانى لمؤتمر "الأمن الديمقراطى فى زمن العنف والتطرف، الذى نظمته مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول كان عالمية الإرهاب هو الموضوع الذى فرض نفسه على الجميع.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية اليوم، الأحد، أن الدولة تعيد صياغة الاقتصاد المصرى وتجدد دماءه لبناء الدولة التى نريدها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجزء الأول من الحوار الصحفى الذى أجراه مع الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصفحى محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفى فهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية ، إن "المواطن البسيط مستعد للتحمل ما دمت لا أبيع له الوهم وأسير على الطريق الصحيح".

توجه وزير الخارجية سامح شكرى بالشكر العميق لفرنسا على عقد المؤتمر الدولى الذى يبحث أهم قضايا منطقة الشرق الأوسط، للتوصل إلى تسوية حقيقية ونهائية لصراع دام لعقود بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

فيما يعد بادرة أمل وبشرة خير لقرب عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى بعد توقفها لأكثر من عام، أعلنت مجموعة من خبراء السياحة الروس، قرب عودة أن السياح الروس إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يتوقف هذا الأمر فقط على جدول الرحلات الصيفى الذى تضعه شركات الطيران.