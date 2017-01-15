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بالصور: هؤلاء النجوم شاركوا بحفل انطلاق قناة DMC وغياب غامض لشريهان ومكسيم خليل

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الأحد 15-01-2017 21:39

شهدت القاهرة مساء أمس السبت، حفل افتتاح قنوات داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد غفير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، يتقدمهم نجوم برامج المحطة الوليدة ومن بينهم عبد الوهاب وغادة عادل وشريف سلامة واياد نصار وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي، وكانت المفاجأة بغياب الفنان السوري مكسيم خليل مقدم برنامج "قعدة رجالة"، وعدم حضور النجمة العائدة بعد غياب شريهان برغم أن القناة تعاقدت حصريا لشراء حق عرض عملها الفني المنتظر.

شارك في الحفل من النجوم الفنانة يسرا ودرة والهام شاهين و ليلى علوي، الفنان شريف منير، والمؤلف مدحت العدل، ومي عز الدين، وخالد النبوي، وسمير غانم، وتامر حبيب، والمنتج جمال العدل، وإيهاب فهمي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وداليا مصطفى، وريهام عبد الغفور، ورانيا يوسف، والنجمة نيللي كريم والممثلة الشابة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي و الفنانة أمينة خليل.

شيرين عبد الوهاب كانت نجمة الحفل وأعلنت عن الموعد الجديد لبرنامجها وهو الأربعاء بديلاً عن الأحد، واعترفت بأنها قدمت البرنامج بعدما خضعت لمغريات كثيرة منها الانتاج الكبير وتوفير كل متطلبات النجوم من ضيوفها، وأكدت أن حلقات البرنامج ستركز على الجانب الانساني لنجوم الفن إضافة لفقرات غنائية.

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سيدتي

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