ياسمين صبري تعترف: محمود عبد العزيز نصحني بالإبتعاد عن الوسط الفني

إحتل مقطع مصور للفنانة الشابة ياسمين صبري صدارة الأكثر تداولاً بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال 24 ساعة الماضية تحدثت فيه عن نصيحة مثيرة تلقتها من الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز بكواليس تصوير مسلسله الأخير "راس الغول"، بعدما طالبها بالابتعاد عن الوسط الفني وحذرها من مغريات الشهرة، وطالبها بالابتعاد عن التمثيل نهائياً رغم أنه من رشحها لبطولة المسلسل.

ياسمين أكدت بتصريحات مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي في برنامج "أنت أونلاين" على فضائية دبي، إن الفنان محمود عبدالعزيز، قال لها في أول مرة شاهدها فيها: "إنت بتعملي ايه هنا أتركي التمثيل"، على الرغم من أنه طلبها لتقديم دور في مسلسله، وقالت: "نصائح الفنان الراحل كل يوم تتحقق أمامي ومتأكدة أن الأيام القادمة ستشهد على صحة بقية كلامه".

أضافت: "التمثيل به إغراءات ممكن تضيع أي شخص والشهرة كذلك، والوسط الفني متوحش، وعندما دخلت المجال الفني كنت صغيرة والفنان الراحل كان يرى أنه من الممكن أن أتوه ولذا أعطاني العديد من النصائح".

وقالت إنها لا تحب موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ولا تريد تحويل حسابها على إنستقرام لمهنة تتربح منها، وأشارت الى أنها لا تكرر أخطائها ولهذا لن تعمل أبداً مع المخرج محمد سامي بعد ما حدث منه بمسلسل "الأسطورة".