أحمد دويدار : وقعت لنادى كويتى وأرحب بسموحة لنهاية الموسم

كتب أحمد توفيق

أكد أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك ، أنه قام بالفعل بالتوقيع لنادي كويتى للانتقال إليه مع بداية الموسم الكروى الجديد لكنه ليس نادي كاظمة الكويتى كما تردد مؤخراً .

قال أحمد دويدار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه أنهى كافة الاتفاقات مع النادى الكويتى للحصول على خدماته مع بداية الموسم القادم لكن الإعلان الرسمى سيكون عن طريق النادى نفسه وفقا للاتفاق .

وأخطر أحمد دويدار ، مسئولى الزمالك عدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بسبب اتفاقه مع أحد الأندية الكويتية على ضمه مع بداية الموسم الجديد.

وفيما يخص إمكانية انتقاله لنادي سموحة خلال الميركاتو الشتوى الحالى ضمن صفقة انتقال حسام باولو للزمالك أكد أحمد دويدار أنه يرحب بالانتقال للنادى السكندرى لكن حتى نهاية الموسم فقط خاصة أنه وقع بالفعل لنادي كويتى مع بداية الموسم .

أضاف أحمد دويدار أن مساءلة العدول عن العرض الكويتى أصبحت خارجة عن إرادته خاصة بعدما وقع على شرط جزائى بقيمة 150 ألف دولار – ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى – فى حالة عدم الانضمام للنادى الكويتى مطلع الموسم .