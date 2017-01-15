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أخبار الرياضة اليوم الأحد 15/1/2016.. كوبر: لا أمتلك الخبرة بالبطولات الأفريقية.. ولا أعد بلقب الجابون 2017

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أخبار الرياضة اليوم الأحد 15/1/2016.. كوبر: لا أمتلك الخبرة بالبطولات الأفريقية.. ولا أعد بلقب الجابون 2017 أخبار الرياضة اليوم الأحد 15/1/2016.. كوبر: لا أمتلك الخبرة بالبطولات الأفريقية.. ولا أعد بلقب الجابون 2017

>كتب احمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبار عديدة اليوم الأحد 15/1/2016 ، وكان من أبرزها تصريح كوبر المدير الفنى لمنتخب ، أنه لا يمتلك الخبرة الأفريقية، على خلفية عدم تدريبه فى أفريقيا سابقاً قبل قيادته  الفراعنة ، إضافة لإعلان إصابة شريف اكرامى بإجهاد فى العضلة الخلفية .

 

 

 

 

 

كشف الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه ليس لدية أى خبرة بالبطولات الأفريقية وأنها البطولة الأولى له أفريقيا قائلاً هذه ليست أعذار أو حجج، مستعدون للبطولة وسنبذل قصارى جهدنا فى المباراة، وأن كل لقاء بطولة بمفرده.

 

 

 

 

 

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن مصطفى فتحى صانع ألعاب القلعة البيضاء لن يلعب لفريق تورينو الإيطالى خلال النصف الثانى من الموسم الحالى.

 

 

 

 

 

أجرى محمد نجيب، مدافع الأهلى أشعة اليوم الأحد، بأحد المستشفيات العمانية، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

 

 

 

 

 

استقر هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين على القوام الأساسى للمنتخب، والذى سيكون النواة الأولى لتشكيل الذى يستعد لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2018 بكينيا، والتى تبدأ فى أبريل المقبل.

 

 

 

فشلت صفقة انتقال الليبيرى وليم جيبور مهاجم نادى ريو آفى البرتغالى المعار لنادى الوداد المغربى لصفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الحالى .

 

 

 

 

 

كشف الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، أن تشكيلة الفراعنة أمام مالى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، معروفة واستقر عليها بنسبة كبيرة ولن يغير عليها أحد إلا فى حالة الضرورة القصوى كالإصابات وغيرها.

 

 

 

أكد هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، أن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر، أجرى أشعة فى أحد المستشفيات على الإصابة التى عانى منها فى مران الغد وتبين أنها إجهاد فى عضلة الفخذ، وأضاف كوبر أن حالة إكرامى مطمئنة وغير خطيرة.

 

 

 

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تراجع عن الانسحاب من السوبر الذى يجمعه بالأهلى يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.

 

 

 

تنطلق بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم بسلطنة عمان مساء اليوم، ويستهل منتخب سلطنة عمان العسكرى لكرة القدم اليوم، مشواره فى بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم 2017م بلقاء مع منتخب غينيا فى أولى مباريات البطولة، التى تستضيفها السلطنة بمشاركة 16 منتخبا من بينها 6 منتخبات عربية.


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