اسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 15يناير2017 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

سعر الدواجن والبيض واللحوم البيضاء عامة، يشهد ارتفاع متواصل دون اسباب واقعية، فهو يتزايد يوميا دون سبب واضح، وكما نعلم ان اللحوم الحمراء فاقت الوصف فقد اتجه المواطن محدود الدخل من الاكتفاء بحاجته من البروتين الحيوان الى الفراخ، اليوم الاحد 15-1-2017 ارتفاع كبير في ظل الازمة الاقتصادية في مصر وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية ، وقد ارتفعت الاسعار جميع انواع اللحوم البيضاء والبيض، بعد قرار تعويم الجنيه في مصر ارتفعت أسعار الدولار الامريكي في البنوك المصرية ،مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب والمواد الغذائية والمواد الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجاتها، وغيرها من منتجات استهلاكية، ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار في ارتفاع اسعار الدواجن والبيض مجدداً مع زيادة الاقبال عليها وارتفاع سعر الدولار، ارتفعت الدواجن ليصل سعر الكيلو الحى إلى ٢٢.٥ جنيه الذى يتم استلامه من المزرعة، حتى يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 25 و٢٧ جنيها، ارتفع سعر كرتونة البيض لنحو ٣١ جنيهًا فى المزرعة، وللمستهلك ٣٥ جنيها أيضاً لارتفاع أسعار الكهرباء والعمالة والكراتين التي يتم وضع البيض.



اسباب ارتفاع اسعار الدواجن والبيض فى الاسواق المصرية

اسعار الدواجن والبيض، ولقد ارجع الاستاذ الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اسباب ارتفاع الدواجن ومنتجاتها الى، عوامل تتحكم فى أسعار الدواجن، هى العرض والطلب وتغير سعر العملة، فضلاً عن مدى انتشار الأمراض الفيروسية التى تقضى على الحيونات الداجنة وخاصة فى فصل الشتاء، وأشار سيادته أن هناك زيادة الكثافة فى الإقبال على شراء الدواجن وسط هذا الزخم من الارتفاعات فى الاسعار لجميع انواع اللحوم



أسعار الدواجن البيضاء والبلدى متجدد يومياً



أسعار الدواجن البيضاء والبلدى 2017

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر

اسعار الدواجن البيضاء اليوم كيلو 22.00 جنية 22.50 جنية

كتكوت أبيض فرخ 2.50 جنية 2.75 جنيه

لحم ساسو كيلو 22.00 جنية 22.50 جنية

كتكوت ساسو فرخ 1.50 جنية 1.75 جنية

سعر كيلو الفراخ البلدى اليوم كيلو 23.00 جنية 23.50 جنية

كتكوت بلدي فرخ 1.00 جنية 1.25 جنية

بط مسكوفي كيلو 10.00 جنية 10.50 جنية

بط مولارد كيلو 12.50 جنية 13.00 جنية

بيض أحمر كرتونة 33.00 جنية 33.50 جنية

بيض أبيض كرتونة 33.00 جنية 33.50 جنية

بيض بلدي كرتونة 35.00 جنية 35.50 جنية

ويجب الاشارة ان هذه الاسعار للبيع من المزرعة ولكنها تصل الى المستهلك بسعر مختلف تماما فقد تزيد فى الكيلو الواحد عن 3 الى 5 جنيهات وهذا يرجع الى النقل والطمع والجشع من الموزعين وتجار التجزئة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads