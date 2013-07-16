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الرابع مكرر علمى علوم بالثانوية: أصابتنى فرحة هسترية عندما علمُت بالنتيجة

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الرابع مكرر علمى علوم بالثانوية: أصابتنى فرحة هسترية عندما علمُت بالنتيجة الرابع مكرر علمى علوم بالثانوية: أصابتنى فرحة هسترية عندما علمُت بالنتيجة

قال الطالب محمد حسن رشاد، "الرابع مكرر" على طلاب الثانوية العامة، شعبة "علمى علوم"، والطالب بمدرسة أمين الراعى، التابعة لإدارة البساتين، إنه تلقى خبر أوائل الثانوية العامة بفرحة "هستيرية"، مضيفًا "ربنا مش بيضيع تعب حد".

وأضاف "الرابع مكرر" على طلاب الثانوية العامة شعبة "علمى علوم"، فى اتصال تليفونى لـ"كايرو دار"، قائلاً: "أول ما سمعت الخبر صليت ركعتين لله"، لافتا إلى أن أسرته كانت تتوقع له أن يكون من الأوائل إلا أنهم رفضوا أن يعبروا له عن ذلك خشية من أن يصدم بعد ذلك.

وأشار محمد إلى أنه يتمنى أن يدخل كلية الطب فى جامعة القاهرة، ويتخصص فى جراحة القلب فمثله الأعلى الدكتور مجدى يعقوب.

وعن مذاكرته فى أوقات الدراسة، أشار الطالب محمد حسن إلى أنه كان يعتمد بشكل كبير على الدروس الخصوصية، قائلا: "مكنتش بروح المدرسة كتير عشان ظروف البلد"، لافتاً إلى أن عدد ساعات مذاكرته كانت لا تقل عن 5 ساعات فى اليوم.

وعلق محمد على تسريب الامتحانات على الإنترنت قائلاً: "بتقضى على تكافؤ الفرص وبتضيع تعب ناس ومش بتفرق بين اللى اجتهد واللى مذاكرش".

وعبر محمد على أنه كان يرغب فى المشاركة فى التظاهرات 30 يونيه إلا أن والدة منعه من المشاركة خوفا عليه، وذلك لأنه يرى أن الأوضاع لن تتحسن فى البلاد - على حد قوله.

وألمح محمد عن استيائه من تكرار تغيير الثانوية العامة والتخبط فى نظام الثانوية من وزير لآخر، مطالباً بضرورة الاهتمام بالتعليم وتطويره.

ووجه محمد رسالة إلى وزير التربية والتعليم القادم قائلاً: "الطلاب فيهم مواهب وعندهم قدرات عالية، ولكنهم يحتاجون إلى من يهتم بهم وينمى مواهبهم".

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مصر 365