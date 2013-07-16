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كيف يحافظ طفلك على نظافة أسنانه

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كيف يحافظ طفلك على نظافة أسنانه كيف يحافظ طفلك على نظافة أسنانه

يعانى الأطفال على وجه الخصوص من مشاكل بالأسنان، وذلك بسبب كثرة تناول الحلوى بشكل يومى، وبصورة مستمرة، لذلك يقدم الدكتور أحمد رضوان استشارى طب الأسنان نصائح للمحافظة على أسنان طفلك اليومية وهى كالتالى:

- يجب أن يتعود بداية من عمر الثلاث سنوات على استخدام فرشاة الأسنان والمعجون، ويفضل استخدام المعجون الذى يحتوى على الفلورايد مرتين يوميا على الأقل وخاصة قبل النوم وعند استيقاظه، ويمكن زيادة عدد مرات غسل الأسنان وخاصة بعد تناول الطعام.

- ويجب أن تستمر مدة تنظيف الأسنان على الأقل لمدة دقيقتين، إذا لم يتوفر معجون أسنان فى البيت لسبب أو لآخر يتم تبلل فرشاة الأسنان بالماء ودعك الأسنان بالماء كى لا يسمح بتجمع طبقة البلاك أو الجير على سطوح الأسنان.

وللحصول على أكبر استفادة من استخدام الفرشاة والمعجون بالبدء من الفك الأعلى من الجهة اليمنى، ووضع فرشاة الأسنان فوق اللثة المحاذية للأسنان واستخدامها من الأعلى إلى الأسفل، وذلك من أجل تنشيط الدورة الدموية فى اللثة، واستخدام فرشاة الأسنان فى الفك العلوى من الداخل إلى الخارج مع مراعاة أن تمرير فرشاة الأسنان على جميع الأسنان، أما الفك السفلى فيبدأ باستخدام الفرشاة والمعجون من الأسفل إلى الأعلى ومن الداخل إلى الخارج لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق على الأقل.
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