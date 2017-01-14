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طنطا يختبر ثنائى غانى لدعم الهجوم

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طنطا يختبر ثنائى غانى لدعم الهجوم طنطا يختبر ثنائى غانى لدعم الهجوم

>كتب رامى ناجى - محمد غنيم

شهد تدريب طنطا ظهر اليوم خضوع ثنائى غانى للاختبار قبل التعاقد معهما فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

وخضع الثنائي سانتوس إيكوي وممادو إيسكا  للاختبار في مران الفريق، انتظارا لرأى  الجهاز الفني لطنطا على مستوى الثنائي قبل التعاقد مع أحدهما لدعم هجوم الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، وتألق الغاني ممادي إيكسا وحصل علي إشادة الجهاز الفني لطنطا والذي أبدى إعجابه الشديد بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب الذي يبلغ من العمر 22 سنة.

 

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني لطنطا بالاستغناء عن أحد اللاعبين الأفارقة الموجودين بالفريق في حال نجاح التعاقد مع لاعب إفريقي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 


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