محامي الباطن: "حمودي" حصل على 70 % من مستحقاته ولا يوجد مبرر لغيابه

كتب رمضان حسن

أغلق أحمد حمودى صانع ألعاب فريق الباطن السعودى هاتفه، ورفض الرد على الاتصالات الهاتفية التى أجراها مسئولو ناديه فى الساعات الماضية لإخطاره بضرورة العودة لتدريبات الفريق بعد فترة انقطاع دامت أكثر من أسبوعين.

وتراجع حمودى عن فكرة السفر للسعودية والتفاوض حول فسخ عقده بالتراضى من أجل التوقيع للنادى الأهلى فى يناير الجارى".

من جانبه، قال المستشار القانونى نصر عزام، إنه قام أمس برفع قضية ضد حمودى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتهم فيها اللاعب بالهروب من ناديه وانقطاعه عن التدريبات والمباريات دون سند قانوني.

وأكد عزام فى تصريحات هاتفية لـ"اليوم السابع" من سويسرا، أن حمودى حصل على 70% من مستحقاته المادية قبل حلول الشتاء الجارى وبالتالى ليس لديه أى حجة أو سند قانونى للغياب عن النادى فى الفترة الأخيرة.

وأصبح حمودى معرضًا للإيقاف 6 أشهر مع تغريمه ما يقرب من 500 ألف دولار من جانب الاتحاد الدولى بسبب انقطاعه عن التدريبات.

ويتزامن ذلك مع وجود تأكيدات من إدارة النادى الاهلى باحترامها الشديد للعقد الذى يربط بين اللاعب والنادى السعودي، وأكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة، أن الأهلى سيسلك كل الطرق الشرعية للتعاقد مع اللاعب.