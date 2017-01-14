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تسريب صوتى لممدوح حمزة بعد25 يناير: أؤيد دخول الأمريكان والتحرير مكان للدعارة

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تسريب صوتى لممدوح حمزة بعد25 يناير: أؤيد دخول الأمريكان والتحرير مكان للدعارة تسريب صوتى لممدوح حمزة بعد25 يناير: أؤيد دخول الأمريكان والتحرير مكان للدعارة

>كتب أيمن رمضان

قال الاستشارى الهندسى الدكتور ممدوح حمزة، فى تسريب صوتى له مع شخص يدعى إبراهيم فوزى، إن ميدان التحرير أصبح مكانًا للدعارة والمخدرات و"ضرب الحقن"، مبديًا تأييده للأمريكان وجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وأضاف حمزة، فى تسريب صوتى دائر بينه وبين شخص يدعى إبراهيم فوزى، بثه الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، أنه مع فكرة تطهير ميدان التحرير نظراً لما يشهده من هذه الأعمال غير الأخلاقية،مشددًا على أنه مع ما قامت به القوات المسلحة من إخلاء للميدان عقب الثورة.

 

وأعلن ممدوح حمزة تأييده وتضامنه لدخول الأمريكان للبلاد، مشددًا على أنه ورجاله سيتعايشون مع جماعة الإخوان الإرهابية، موجهين إساءات للقوات المسلحة.

 

وفى السياق ذاته أكد إبراهيم فوزى، أنه مع محمد البرادعى فى قيادته للبلاد كونه رجل أمريكا فى المنطقة، وتابع:"يا ريت أمريكا تتدخل وتعمل انقلاب ويمسكوا الحكم لواحد من رجالتهم".

 

وهاجما ممدوح حمزة وإبراهيم فوزى، حكومة الدكتور عصام شرف آنذاك واصفين إياها بحكومة العواجيز، كما وصفوا علاقة عصام شرف بالوطيدة مع الإخوان، وأن وزارته تعمل على إشاعة الفوضى.


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