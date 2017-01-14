النائب حمدى بخيت: لا توجد وثيقة واحدة تؤيد مصرية "تيران وصنافير"

كتب محمد السيد

قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب،إنه عندما كان مديرا لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة ما بين أعوام 2003 – 2005، وعندما طلب منهم مراجعة الحدود المصرية بالكامل واجهوا أزمة بشأن الحدود الشرقية.

وأضاف بخيت، خلال كلمة له فى الندوة التى نظمتها رابطة محبى مصر بعنوان "تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب"، أنهم لم يجدوا وثيقة واحدة من خلال البحث العلمى تؤيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن اتفاقية عام 1948 كانت خاصة بمحمد على عندما هزم فى اليونان، لم تطرق لرسم الحدود، فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين الأتراك و الإنجليز، وأنه لم يكن هناك فنية لرسم الحدود البحرية.

وتابع محمد الغبارى خلال كلمة له قائلا:" لو المحكمة الإدارية حكمت بأن الجزيرتين مصريتين، ولجأت السعودية للتحكيم الدولى وحصلت على حكم بسعودية تيران وصنافير، فهذا يعنى أن المعارضين لسعودية تيران وصنافير يريدون وضع القضاء المصرى فى حرج".

وفى السياق ذاته، قال الفنان طارق دسوقى حديثه: "نحن فى حاجة لأن نكون على قلب رجل واحد وضد ما يحاك بالبلاد، نحن فى حالة حرب حقيقية، إحنا فى حرب ولابد أن نطبق قانون الحرب على حياتنا، لدى قناعة بأنه لا يوجد إنسان منتمى للمؤسسة العسكرية لا نثق فيه أو يفرط فى أى أرض من بلده".